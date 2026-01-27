14 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlar sonrası 641 kişi gözaltına alınmıştı. Yerlikaya'nın " "Cumhuriyet tarihinin en büyük torbacı operasyonu" dediği operasyonlar sonrası gözaltına alınanlardan 9 kişinin firar ettiği öğrenildi.

SKANDALIN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

t24'den Tolga Şardan'ın haberine göre 14 ilde toplamda 641 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyeti'nde kapasite olmadığı için 300'ü aşkın şüpheli Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu bahçesine götürüldü. Bu sırada 9 şüpheli firar etti. 8'i yakalandı ama bir kaçak hala aranıyor.