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Kocaeli'de Gebze Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görevi esnasında aniden rahatsızlandı. Duruşma sırasında geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan Uyumaz, hayatını kaybetti.

TÖREN DÜZENLENECEK

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, vefat eden Savcı Ayhan Uyumaz için resmi bir tören düzenleneceğini duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Uyumaz için 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı protokol alanında tören düzenleneceği açıklandı.

KOCAELİ BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Kocaeli Barosu, yaşanan kaybın ardından resmi bir taziye mesajı yayımlayarak üzüntüsünü dile getirdi. Baro tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gebze Cumhuriyet Savcısı Sayın Ayhan Uyumaz bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Merhum savcımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm yargı camiamıza sabırlar dileriz."

AKIN GÜRLEK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: