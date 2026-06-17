Kocaeli'de Gebze Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görevi esnasında aniden rahatsızlandı. Duruşma sırasında geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan Uyumaz, hayatını kaybetti.
TÖREN DÜZENLENECEK
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, vefat eden Savcı Ayhan Uyumaz için resmi bir tören düzenleneceğini duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Uyumaz için 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı protokol alanında tören düzenleneceği açıklandı.
KOCAELİ BAROSU'NDAN AÇIKLAMA
Kocaeli Barosu, yaşanan kaybın ardından resmi bir taziye mesajı yayımlayarak üzüntüsünü dile getirdi. Baro tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gebze Cumhuriyet Savcısı Sayın Ayhan Uyumaz bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Merhum savcımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm yargı camiamıza sabırlar dileriz."
AKIN GÜRLEK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Gebze Cumhuriyet Savcımız Ayhan Uyumaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum savcımıza Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun