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Hazır giyim sektörü son üç yıl içerisinde artan maliyetler, yüksek faiz ve kurdaki yetersiz artıştan dolayı çok büyük bir darbe yaşadı. Öyle ki iflas bayrakları da tek tek geliyor.

SEKTÖRE CAN SUYU OLACAK 3 DESTEK PROGRAMI

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Paşahan, sektör için 3 yıllık özel destek programı istedi.

Ekonomim’de yer alan habere göre; mevcut desteklerin sektörü ayakta tutmaya yetmeyeceğini ifade eden Mustafa Paşahan, hazır giyim ve tekstilin üç yıl boyunca 6. bölge teşviklerinden yararlanmasını, döviz dönüşüm desteğinin yüzde 10’a çıkarılmasını ve sektöre özel düşük faizli finansman sağlanmasını talep etti.

Paşahan, uygulanacak program sayesinde sektörün yeniden rekabet gücü kazanacağını ve 2030’a kadar kilogram başına ihracat değerini 18 dolardan 36 dolara çıkarabileceğini de belirtti.

2027 başında uygulanmaya başlaması gereken reçete ile sektörün önünü göreceğini ve makroekonomik parametrelerden bağımsız olarak yoluna devam edebileceğini belirten Paşahan, aksi halde sektörden çıkışın ve pazar kaybının devam edeceği şeklinde uyarılarda bulundu.

7 MADDELİK ÖNERİ PAKETİ BAKANLIKTA

Hazır giyim sektörünün rekabet gücünü yeniden kazanması için hazırlanan 7 maddelik öneri paketi Ankara'nın gündemindeyken, İHKİB Başkanı Mustafa Paşahan, 5 bakanlığı ilgilendiren önerilerin Ticaret Bakanlığı aracılığıyla iletildiğini de açıkladı. Paşahan, programın 2027 başında hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Paşahan, “Bu adımlar atılırsa 2030'a kadar katma değeri ikiye katlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

SON ÜÇ YILDA MALİYETLER YÜZDE 567 ARTTI

Paşahan, 2022 yılında 21,2 milyar dolarlık ihracat ve 1 milyon 134 bin kişilik istihdamla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını anımsatarak, son üç yılda maliyetlerin yüzde 567 arttığı gerçeğini ortaya koydu. Üretici fiyat endeksinin yüzde 400’ün üzerine çıktığını, buna karşın döviz kurunun yalnızca yüzde 235 yükseldiğini belirten Paşahan, yaklaşık 150 puanlık makasın Türk üreticisinin rekabet gücünü ortadan kaldırdığını söylemesi dikkat çekti.

Sorunun sipariş eksikliği değil maliyetler olduğunu ifade eden Paşahan, sektörün sipariş almaya devam ettiğini ancak fiyat tutturamadığı için zorlandığını açıkladı.