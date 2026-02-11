Tarih bilmek, geçmişte neler yaşandığını, bu yaşananların sebep ve sonuçlarını anlamak çok ama çok önemlidir! Önemlidir çünkü ancak ve ancak bu şekilde siyaseten doğru kararlar verip, doğru tercihlerde bulunabiliriz.
Bizler tarih deyinde hep askeri ve siyasi tarihi belki birazda din tarihini anlarız ama aslında en önemli olan tarih dalı ekonomi tarihidir! Ekonomi tarihini bilmeden askeri, siyasi ve hatta dini tarihi anlamak daha da doğrusu anlamlandırmak asla mümkün değildir.
Ekonomi tarihi deyince de ilk bakmamız gereken tarih boyunca enflasyonun seyridir.
Daha öncede bir çok defa söylediğim gibi bir hükumetin en önemli başarı ya da başarısızlık göstergesi o hükumetin hükmettiği ekonomideki enflasyon seviyesidir.
Enflasyon seviyesi düşük ise hükumet başarılıdır ve yüksek ise hiç şüphe yok ki başarısız.
Bugün iktidarda olanlar sık sık geçmiş dönemlere ve özellikle de geçmiş dönemlerdeki ekonominin durumuna yönelik eleştiriler getirmektedir. Bende bu eleştirileri irdeleyebilmek için farklı dönemlerde yaşanan ortalama enflasyon oranlarını bir tablo haline getireyim ve üzerinden konuşalım istedim.
Aşağıdaki tabloda dönemler, dönemlerde kimlerin iktidarda olduğu ve bu dönemlerin ortalama enflasyon oranlarını gösteriyorum:
|
Yıllar
|
Dönem
|
İktidardaki Partiler
|
Ortalama Enflasyon Oranı (%)
|
1923-1950
|
CHP Tek Parti Dönemi
|
CHP
|
%5,43
|
1950-1960
|
Demokrat Parti Dönemi
|
DP
|
%14,17
|
1960-1965
|
Geçiş ve CHP Koalisyon
|
CHP/Askeri
|
%3,82
|
1965-1971
|
Adalet Partisi Dönemi
|
AP
|
%9,41
|
1971-1973
|
Askeri Müdahale Dönemi
|
Askeri
|
%16,60
|
1973-1980
|
Karışık Koalisyon Dönemi
|
CHP/AP/MSP/MHP
|
%40,48
|
1980-1983
|
Askeri Darbe Dönemi
|
Askeri Cunta
|
%48,10
|
1983-1991
|
ANAP Dönemi
|
ANAP
|
%51,92
|
1991-1996
|
DYP Dönemi
|
DYP
|
%79,30
|
1996-1997
|
Refah Partisi Dönemi
|
RP
|
%83,00
|
1997-2002
|
ANAP/DSP/MHP koalisyonu
|
ANAP/DSP/MHP
|
%64,90
|
2002-2025
|
AKP Dönemi
|
AKP
|
%20,80
Burada kafamızı karıştırmaması için AKP dönemini Parlamenter sistem ve Başkanlık sistemi olarak ikiye ayırmanın daha objektif olacağı düşüncesindeyim ve buna göre:
|
Yıllar
|
Dönem
|
İktidardaki Partiler
|
Ortalama Enflasyon Oranı (%)
|
2003-2017
|
Parlamenter Sistem
|
AKP
|
%9,35
|
2018-2025
|
Başkanlık Sistemi
|
AKP
|
%35,37
Bu tabloya bakıp dönemleri karşılaştırdığımızda enflasyon açısından en kontrollü dönemin Cumhuriyetimizin kuruluş döneminde 1923 – 1950 yılları arasında yaşanan CHP iktidarı olduğu açıkça görülmektedir.
Üstelik bu dönemdeki kalkınma ve büyüme verilerine bakınca başarının büyüklüğü daha da iyi anlaşılmaktadır.
Üstüne üstlük birde 1. Dünya savaşı ve hemen akabinde yaşanan Kurtuluş savaşının büyük ekonomik yükü, Osmanlı borçlarının tasfiyesi, 1929 büyük buhranı ve 2. Dünya savaşının olumsuz etkilerini de dikkate alırsak bu dönemde hükumetin çok ama çok başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bu yüzden herkes önce kendi gözündeki merteğe bakıp sonra elin gözündeki çöpe laf etmelidir...