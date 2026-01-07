TBMM'de kabul edilen 11. Yargı Paketi kapsamında cezaevlerinden tahliyeler başlamıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren paketten, deprem kaynaklı meydana gelen öldürme suçlarından hüküm giyenler çıkarılmıştı.

Düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinde veya öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyenleri kapsıyor.

Bu kişilerin kapalı cezaevinden açık cezaevine veya açık cezaevinden denetimli serbestliğe üç yıl daha erken ayrılmalarına olanak tanıyor. Buna göre ilk etapta 55 bin tahliye olacak.

MHP'nin hukukçu vekili Feti Yıldız, yeni İnfaz Kanunu'nun içindeki eşitlik düzenlemesi ile 6 ay içinde 60 bin kişinin daha tahliye edileceğini açıklamıştı.

Yıldız'ın yeni tahliyeler söylemlerinin ardından bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi. Tunç, yeni infaz iddialarına yanıt vererek, "Yeni bir infaz düzenlemesi söz konusu değil" şeklinde konuştu.

MHP ve AKP arasındaki 'infaz' ayrılığı ise dikkat çekiyor. 'Yeni bir çatlak mı doğuyor' sorusunu akıllara getiriyor.