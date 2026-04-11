Cumhur İttifakı ortağı DSP'nin Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Önder Sakal, TMM'de açıklamalarda bulundu. Konuşmasında hem DEM'i hem de MHP'yi yerden yere vuran Aksakal, PKK'lılara af konusunda Meclis'in bir düzenleme yapmayacağını söyledi.

MHP DEM'DEN DAHA ISRARCI

Aksakal TBMM’de yaptığı açıklamada, MHP’yi de eleştirdi ve “Gazi Meclis çatısı altında yuvalanmış PKK sözcüleri usanmadılar. Ömürboyu ağırlaştırılmış hapis cezasına hükümlü bir bebek katilini sürecin sözde ‘başaktör’ ve müzakerecisi diye tanımladıkları gibi utanmasalar İmralı’da külliye yapılmasını bile talep edecekler” dedi. Aksakal şunları söyledi:

“Aynı frekanstan çağrılar yapmaya başlayan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin daha ısrarcı olmasını ise anlamakta hakikaten müşkülümüz var.

Terör örgütünün Suriye kolu YPG-PYD ve SDG unsurlarının Suriye’deki yeni yapılanmaya da entegrasyonu mu sağlandı? Bu telaş ve acele niye? Dün ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atılırken, bugün DEM Partililerden daha hevesli olma konusuna açıklık getirmeleri gerekmez mi?”

DSP lideri Önder Aksakal, açılım konusundaki kuşkularını şu 3 soruyla dile getirdi:

PKK 30 çakarlamazı tenekede yakınca silah bırakmış mı oluyor?

Bir tek terörist gelip bağımsız Türk yargısına teslim oldu da bizim mi haberimiz yok?

Sözde kongrede ‘Yaşasın Apo, yaşasın PKK’ diyerek kendisini feshettiğini ilan eden PKK ve Kandil’deki elebaşlar, inlerinden çıktı da biz mi duymadık?