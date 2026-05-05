Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Siber Güvenlik Kurulu sonrası açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantıda ülkenin siber güvenliğini ilgilendiren başlıkların kapsamlı biçimde ele alındığı belirtildi. Mevcut risklerin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin eğilimlerinde bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiği belirtilen açıklamada, son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında da Kurula bilgi sunulduğu aktarıldı.

"TEMEL UNSURLAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ"

Açıklamada şunlara değinildi:

"Bu çerçevede, Siber Güvenlik Başkanlığının; ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edilmiştir.

Küresel düzeyde artan rekabet, bölgesel gerilimler ve çatışma alanları; siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, siber güvenliğin ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu belirtilmiştir.

Toplantıda, ulusal siber güvenlik yaklaşımımızın temel unsurları gözden geçirilmiş; özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca, veri egemenliği konusu ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Verinin yalnızca teknik bir unsur olmanın ötesinde, aynı zamanda stratejik bir değer olduğu belirtilmiş; bu kapsamda dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir.

Mevcut ve potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almıştır.

İŞTE ALINAN KARARLAR

Önümüzdeki dönemde, belirlenen öncelikler doğrultusunda somut uygulamaların hayata geçirilmesi ve ilgili tüm paydaşların sürece etkin katılımının sağlanması hususlarında mutabakata varılmıştır.

Bu kapsamda;

• Kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi,

• Kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması,

• Siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi,

• Dijital Altyapılar, Dijital Hizmetler, Elektronik Haberleşme, Enerji, Finans, Gıda ve Tarım, İmalat Sanayi, Kamu Hizmetleri, Medya ve Kriz İletişimi, Posta ve Kargo, Sağlık, Savunma Sanayii, Su Yönetimi, Ulaştırma, Uzay alanlarının Kritik Altyapı Sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır."