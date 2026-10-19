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Kaynak: Haber Merkezi

Özdemir Araştırma'nın 24-28 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmada katılımcılara Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Selahattin Demirtaş, Yavuz Ağıralioğlu, Ümit Özdağ, Fatih Erbakan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu bir seçim senaryosu soruldu.

Araştırmaya göre oy tercihleri şöyle ölçüldü:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 38,1

Özgür Özel: Yüzde 22,7

Selahattin Demirtaş: Yüzde 16,5

Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 7,2

Ümit Özdağ: Yüzde 7,0

Fatih Erbakan: Yüzde 5,8

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 2,7

2 BİN 6 KİŞİ KATILDI

Araştırma Türkiye genelinde 31 il ve 26 bölgede 2 bin 6 kişiyle gerçekleştirildi. CATI yöntemi kullanılan çalışmanın hata payı yüzde 95 güven düzeyinde yüzde 2,19 olarak açıklandı.

Araştırmada "Oy kullanmam" ve "Söylemek istemiyorum" yanıtlarının adaylara oransal olarak dağıtıldığı belirtildi.