Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son günlerde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin kamuoyunda dolaşan doğrulanmamış bilgi ve iddialara karşı uyardı. Resmi kurumların açıklamaları dışında paylaşılan içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkanlık, vatandaşları yalnızca resmi kaynakları takip etmeye çağırdı.

“YALNIZCA RESMİ KAYNAKLAR TAKİP EDİLSİN”

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, okul saldırılarının hassasiyetle takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dışında dolaşıma giren doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tüm vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.”

Açıklamada, olayların toplum huzurunu, özellikle de çocukların psikolojik güvenliğini olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

MEDYAYA SORUMLU YAYINCILIK ÇAĞRISI

İletişim Başkanlığı, medya kuruluşlarına da önemli çağrılarda bulundu. Şiddet eylemlerinin ayrıntılı tasvir edilmesi, maktul ve faillerin kimliklerinin öne çıkarılması ile olayların sürekli dramatize edilmesinin, benzer eylemlere özendirici etki yaratabileceği ve toplumda korku ile panik havası oluşturabileceği belirtildi.

Başkanlık, medya kuruluşlarının “ölçülülük, hassasiyet ve etik ilkeler” temelinde hareket etmesini ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla toplumsal dayanışmaya katkı sunmasını beklediklerini kaydetti.

BAKANLIKLAR ARASI KOORDİNASYON VE ALINAN TEDBİRLER

Açıklamada, ilgili kurumların eş güdüm içinde çalıştığı vurgulandı:Emniyet birimleri sahada güvenlik tedbirlerini artırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim kurumlarında rehberlik ve psikososyal destek süreçleri titizlikle yürütülüyor.

Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları koordineli şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Kurumların iletişim süreçlerinde şeffaflık, doğruluk ve zamanında bilgilendirme esas alınarak kamuoyunun doğru bilgiye erişimi sağlanıyor.

DEZENFORMASYON UYARISI YENİDEN VURGULANDI

Açıklamanın sonunda dezenformasyon tehlikesine bir kez daha dikkat çekilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Bu tür olayların dezenformasyona son derece açık bir zemin oluşturduğuna işaret eden açıklamada, resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dışında dolaşıma giren doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, toplum huzurunun korunması, çocuklarımızın güvenliği ve kamu düzeninin sürdürülebilirliği için tüm kurumların eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.