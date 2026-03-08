İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Bilimden sanata, eğitimden sağlığa, ekonomiden spora, kültürden teknolojiye kadar hayatın her alanında başarılarıyla ülkemize değer katan kadınlarla gurur duyuyoruz. Emeği, azmi ve üretkenliğiyle topluma ilham veren, geleceğimizi şekillendiren tüm kadınları saygıyla ve minnetle selamlıyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir yaşam diliyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Videoda farklı mesleklerden kadınların katkıları vurgulanırken şu sözler yer aldı:



"Bazen bir fabrikanın çarklarında, bazen bir laboratuvarın sessizliğinde, bazen de bir fidanın ilk can suyunda. Kadın, yalnızca hayatın içinde değil, bu ülkenin temelinde, harcında ve yarınlara uzanan vizyonundadır. O, elinin değdiği her hayali bir projeye, her projeyi ise bu topraklar için kalıcı bir değere dönüştürür. Pes etmeyen bir azimle yükselen her başarı hikayesinde, onun bilgisi, onun feraseti ve onun bitmeyen emeği vardır. Biz, bu büyük mirası geleceğe taşıyan kadınlarımızın gücüyle büyüyoruz. 8 Mart, Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun."

Videoda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözlerine yer verildi: "Türkiye Yüzyılı’nı da inşallah siz kadınlarla birlikte omuz omuza inşa edeceğiz."