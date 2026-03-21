Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın stratejik iletişimin gücünü kullanarak uluslararası işbirliğini pekiştirmeyi ve ortak aklı devreye sokmayı amaçladığını belirtti. Bu bağlamda şu ifadeyi kullandı:



"Bu zirve, yalnızca bir buluşma değil, küresel meselelerin çözümüne yönelik güçlü bir irade beyanıdır."

"BARIŞA VE İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

27-28 Mart 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek beşinci Stratcom Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu üst düzey isimler yer alacak.

Zirve kapsamında "Uluslararası düzenin geleceği, liderlik diplomasisi, ara buluculuk ve stratejik iletişimin rolü" gibi kritik konular masaya yatırılacak.

Değişen küresel anlatılar karşısında hakikat, şeffaflık ve güvenin altını çizeceklerini ifade eden Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:"İnanıyoruz ki, iletişim, krizlerin yönetiminde ve kalıcı çözümlerin inşasında en güçlü araçlardan biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda düzenlediğimiz Stratcom Zirvesi ile küresel sorunlara ortak bir dil geliştirmeyi, diyalog kanallarını güçlendirmeyi ve daha adil bir uluslararası sistemin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz. İstanbul'dan yükselecek bu güçlü sesin, dünyada barışa ve istikrara katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz."

Zirve, "Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı" temasıyla Conrad İstanbul Bosphorus'ta yapılacak ve dünya liderleri, diplomatlar ile uzmanları bir araya getirerek stratejik iletişim platformu oluşturmayı amaçlıyor.