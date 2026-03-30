Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 5G teknolojisine geçiş sürecini başlatacağını belirterek, "Türkiye Hızlanıyor!" vurgusunu yaptı.

Bu adımın iletişim altyapısında yeni bir safhaya işaret ederken, aynı zamanda stratejik kapasitenin güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşıdığına dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu, iletişim alanında güçlü, güvenli ve bağımsız bir yapının inşasını öncelikli hale getirmektedir. Bu kapsamda 5G, bilginin hızlı, güvenli ve kesintisiz dolaşımını mümkün kılan temel bir altyapı olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye Yüzyılı'nın iletişimin yüzyılı olarak şekillendiği bu süreçte, 5G yatırımları yerli ve milli imkanlarla desteklenmekte, dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Atılan adımlar, Türkiye'nin küresel ölçekte daha rekabetçi ve etkin bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacaktır."

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Haberleşme ve iletişim alanının yanı sıra 5G ile birlikte başta akıllı şehir uygulamaları olmak üzere savunma sanayii, sağlık ve ulaştırma alanlarında önemli gelişmeler hayata geçirilecektir. Düşük gecikme süresi ve yüksek veri kapasitesi, kamu hizmetlerinde etkinliği artırırken, çalışmaları daha hızlı ve verimli hale getirecektir. Şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."