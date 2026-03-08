İstanbul'da Zeytinburnu sahilinde 2 Mart akşamı sekiz yaşındaki annesi Fatmanur Çelik'le ölü bulunan Hifa İkra Şengüler ile yürekleri burkan bir detay ortaya çıktı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden Hifa İkra'ya ait resim paylaşıldı ve şu ifadelere yer verildi:

Bu mübarek günde yüreğime dağlar oturdu. Meğer yollarımız, Yuvamız İstanbul’da; güzel bir gelecek hayalinde kesişmiş Hifa İkra kızım. Kreşimizin bahçesinde, oyunların ve umutların arasında dolaşmışsın. Bu topraklarda doğan her çocuk, güven içinde büyüme hakkıyla doğar. Her can bize emanettir; her hayatın vebali büyüktür. Bu umut dolu resme bakarken bu ağırlığı bir kez daha hissettim. Ama yılgınlık yok. Bu ülkenin hiçbir çocuğu sahipsiz kalmasın diye mücadeleye devam. Hifa İkra’nın hatrına her şey çok güzel olacak!