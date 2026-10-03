Bakınız bu fon skandalında kimsenin konuşmadığı bir detay bulunuyor, o detay şu:

Muhalefet partilerinin ya da sıradan vatandaşların fonlarda yaşanan bu skandalın ayrıntılarını bilmesi elbetteki mümkün değil amma ve lakin durum devleti yönetenler açısından hiç de öyle değil!

Başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere SPK, BDDK, Maliye ve MASAK gibi kurumları yönetenlerin elinde bu bilgiler fazlası ile bulunmaktadır. Kim ne almış ne satmış, kim parayı nereden nereye transfer etmiş bunların hepsinin bankacılık sisteminde kaydı kuydu var ve harfiyen biliniyor. Ortada elden alınıp verilen bir para yok ki bu konuyu takip etmekle görevli yetkililer görmedim, bilmedim diyebilsin...

Peki, madem bu konuyu detaylıca biliyorlardı neden Fatma Betül Sayan Kaya’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika ziyaretine katılmasını, orada boy göstermesini kimse engellemedi?

Acaba bu noktada birileri Cumhurbaşkanının imajını yıpratacak bir tezgah mı kurdu?

Neden başta Mehmet Şimşek olmak üzere bu yetkililer YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkındaki borsa/fon iddialarını 26 Eylül 2026 Cumartesi günü kamuoyuna açıklayana kadar sessiz kaldılar da sonradan Fatma hanımın bu işteki rolü faş olup, kamuoyunda tepki doğunca onun üzerine gittiler?

Ben bu sürece kronolojik olarak bakınca bu tuhaflığı rahatça görebiliyorum peki, asıl görmesi, bilmesi gerekenler neden görmedi, gördüyse neden engellemedi?

Bakın bu kaygımın doğruluğunu açıkça kanıtlayabilmek için skandalın kronolojisini paylaşayım:

· Fon skandalının kronolojisi

19 Ağustos → soruşturma başladı.

9 Eylül → olay kamuoyuna yansımaya başladı.

14 Eylül → ilk önemli tutuklama.

16–17 Eylül → “fon krizi/skandalı” geniş biçimde patladı.

Özellikle 17 Eylül 2026, olayın kamuoyu ve finans piyasaları açısından kırılma noktası olarak ayrıca işaretlenmeli: SPK'nın çok sayıda portföy şirketinin TEFAS fonlarına ilişkin işleme kapatma/tasfiye kararları aynı gün geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika ziyareti

Başlangıç: 20 Eylül 2026 — Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için İstanbul’dan New York’a hareket etti ve TSİ 22.50’de New York’a ulaştı.

Bitiş: 24 Eylül 2026 — New York’tan İstanbul’a dönmek üzere ABD’den ayrıldı.

Dolayısıyla ziyaret 20–24 Eylül 2026, fiilen yaklaşık 4 gün sürdü.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın Amerika ziyaretine katılımı

22 Eylül 2026'da New York'ta, Erdoğan’ın da katıldığı “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya da katılmış

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın ifşa olması

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkındaki borsa/fon iddialarını 26 Eylül 2026 Cumartesi günü kamuoyuna açıkladı.

Konuşmasında bu konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını, milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk, yolumuza kararlılıkla devam ettik.”

Peki, buradan iktidara soruyorum: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon skandalındaki rolünü ifşa edene kadar neden siz harekete geçmediniz?

Olanlardan iktidarın haberi yoksa durum zaten çok ama çok vahim, tüm yetkililer uyuyor demektir..

Olanlardan iktidarın haberi var da kamuoyu tepki gösterene kadar “bizden olanlara” göz yumuluyor onların rolü örtbas edilmeye çalışılıyorsa zaten denecek bir şey yok tuz koktu demektir...