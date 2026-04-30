Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiğini açıkladı.

Görüşmede karşılıklı ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile İsviçre’nin 2026 AGİT Dönem Başkanlığı çerçevesinde iş birliği imkanlarının ele alındığını belirten Yılmaz, “Ayrıca sağlık, bilim, siber güvenlik ve mesleki eğitim alanlarında iş birliğimizi detaylı şekilde değerlendirdik. İsviçre ile ikili ilişkilerimizi çok boyutlu bir zeminde ileriye taşıma irademize katkılarından dolayı Sayın Büyükelçi’ye teşekkür ediyorum" dedi.