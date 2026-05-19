Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi oturumunun ardından medya mensuplarının karşısına geçerek gündeme dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, yasa dışı bahis faaliyetlerinin doğurduğu finansal kayıpların net bir şekilde hesaplanmasının güç olduğunu dile getirdi. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı bahis, adı üzerinde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor. MASAK başta olmak üzere ilgili kurumlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Yapay zeka destekli denetim mekanizmaları dahil olmak üzere birçok yeni yöntem devreye alındı. Son dönemde yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe katedildiğini sahada da görüyoruz"

"SADECE EKONOMİK DEĞİL, TOPLUMSAL BİR TEHDİT"

Sanal kumar ve yasa dışı bahsin dünya genelini tehdit eden küresel bir problem alanı olduğunu ifade eden Yılmaz, hükümetin tavizsiz ve eş güdümlü bir mücadele stratejisini sürdürdüğün belirtti.. Hazırlanan plan çerçevesinde sorumlu kurumların periyodik aralıklarla bir araya geldiğini vurguladı. Gidişatın yakından incelenerek ihtiyaç duyulan ilave tedbirlerin devreye sokulduğunu söyledi. “Yasa dışı olsun, yasal olsun bahis ve kumarla sosyal boyutuyla, bağımlılıkla mücadele kapsamında da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bir yandan kamu kurumları, diğer yandan sivil toplum olarak önleyici bir yaklaşımı da hayata geçiriyoruz. Bu yapılar kara para aklama, terörizmin finansmanı ve organize suç gibi birçok farklı risk alanıyla ilişkilendirilebiliyor. Ayrıca, hiçbir denetim ve kural mekanizması bulunmuyor. Yaş sınırı, gelir kontrolü ya da koruyucu herhangi bir çerçeve söz konusu değil. Bu nedenle yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor" dedi.

DIŞİŞLERİ VE ADALET BAKANLIKLARI DEVREYE GİRDİ

Yasa dışı bahis operasyonlarının ağırlıklı kısmının internet dünyası üzerinden ve yurt dışı merkezli networkler aracılığıyla organize edildiğine değinen Yılmaz, kimi ülke ve bölgelerin bu çarkta birer üs olarak kullanılabildiğine dikkat çekti.

Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu nedenle hazırladığımız eylem planının önemli başlıklarından biri de uluslararası işbirliği oldu. Dışişleri Bakanlığımızı da bu çerçevede görevlendirdik. İlgili ülkelerle temaslarımızı yoğunlaştırıyor, uluslararası düzeyde daha etkili işbirliği mekanizmaları ve hukuki düzenlemeler oluşturulması için çalışmalar yürütüyoruz. Dijital alanda mücadele dinamik bir süreç gerektiriyor. Bir platform kapatıldığında farklı yapılar devreye girebiliyor. Bu nedenle Adalet Bakanlığımız tarafından da çeşitli yasal düzenlemeler hazırlandı. Bir kısmı yürürlüğe girdi, diğer çalışmalar ise devam ediyor. Tüm kurumlarımızın koordinasyonuyla, yasa dışı bahis ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."