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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeler ve yarın gerçekleştirilecek Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurumların bağımsız yetki alanları çerçevesinde hızla harekete geçtiğini belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen toplantının ardından sürecin hız kazandığını söyledi.

FON KOORDİNASYON KURULU İKİNCİ KEZ TOPLANACAK

Fon Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulduğunu hatırlatan Yılmaz, kurulun başkanlığını kendisinin yaptığını söyledi.

İlk toplantının salı günü gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, ikinci toplantının ise yarın yapılacağını açıkladı.

Yılmaz, kurulun genel koordinasyonu sağladığını, ilgili kurumların ise kendi yetki alanlarında kararlarını alarak kamuoyuyla paylaştığını ifade etti.

SPK VE BDDK'NIN KARARLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Süreç içerisinde önemli kararların alındığını söyleyen Yılmaz, SPK ve BDDK tarafından alınan kararların da kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği toplantının ardından sürecin hızlandığını ifade eden Yılmaz, kurumların kendi alanlarında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İLAVE TEDBİRLER GÜNDEMDE

Yarın gerçekleştirilecek ikinci toplantıda hangi alanlarda yeni çalışma veya müdahaleye ihtiyaç bulunduğunun değerlendirileceğini açıklayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Yarın da yine gündemimiz tabii neler yapılabilir, hangi alanlarda müdahaleye, çalışmaya ihtiyaç var, onları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz."

Yılmaz, toplantıda yapılacak değerlendirmelerin ardından bir basın açıklaması gerçekleştirileceğini de bildirdi.