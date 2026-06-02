Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla yarın geniş kapsamlı bir Türkmenistan ziyaretine başlıyor.

Yılmaz, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a yapacağı ziyaretin ilk gününde Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na iştirak edecek.

Ziyaretin ikinci günü olan 4 Haziran'da ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ı yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor. Yılmaz, bu kapsamda ilk olarak Türkmenistan Milli Lideri Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Siyasi ve ekonomik liderlerle yapılacak görüşmelerin ardından Cevdet Yılmaz, Türkmentextile Expo 2026 Uluslararası Fuarı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulunacak. Günün devamında Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökerguli Ataguliyev ile bir araya gelecek olan Yılmaz, iki ülke arasındaki ekonomik stratejilerin belirlendiği Türkmenistan-Türkiye 9'uncu Dönem HEK Toplantısı'na ve imza törenine katılacak.