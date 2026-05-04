Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Ermenistan'da Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi vesilesiyle bulunduğumuz Ermenistan'da Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya geldik" dedi.

Yılmaz, "Görüşmemizde, Türkiye-Norveç ikili ilişkilerinin yanı sıra ekonomi, ticaret, turizm, yatırımlar, enerji, bilim ve teknoloji, savunma sanayii ve terörle mücadele gibi pek çok başlığı değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye olarak Norveç ile her alanda iş birliğimizi geliştirmeyi önemsiyoruz. Sayın Başbakana yapıcı yaklaşımları ve iş birliğimize katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.