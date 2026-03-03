KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre görüşmede, güncel konular ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliği konularında fikir alışverişinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi ile Görüştü
Derleyen: Aykut Metehan
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: ANKA