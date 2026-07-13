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Kaynak: İHA

Kent merkezine 41 kilometre, Hafik ilçe merkezine ise 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edilen Hafik Gölü, bu yıl mevsim normallerinin üzerindeki kar yağışı ve yağmurların etkisiyle dolup taştı.

BALIK POPÜLASYONU ARTTI

Geçmiş yıllarda kuruma tehlikesi yaşayan gölde, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte balık popülasyonunda da dikkat çekici artış gözlemlendi. Su yüzeyinde görülen balıklar, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.

“ESKİ HALİNDEN DAHA GÜZEL”

Gölü ziyaret eden vatandaşlar, bu yılki görüntünün önceki yıllara göre çok daha iyi olduğunu belirtti. Ziyaretçiler, yağışların göle büyük katkı sağladığını ve doğa açısından olumlu bir tablo ortaya çıktığını ifade etti.

DOĞASEVERLERİN YENİ GÖZDESİ

Yağışlarla birlikte yeniden hayat bulan Hafik Gölü, hem doğal güzelliği hem de artan canlılığıyla doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dron ile havadan görüntülenen gölün son hali, bölgedeki değişimi gözler önüne serdi.