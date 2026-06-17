Sosyal medyada "Barbie Kaymakam" lakabıyla tanınan Samsun Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, terfi aldı. Gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni atama kararlarına göre genç bürokrat, Burdur Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.
VEKALETEN BAŞLADIĞI İLÇEYE ASALETEN ATANMIŞTI
Geçtiğimiz yılın ekim ayında Ladik ilçesine vekaleten kaymakam olarak görevlendirilen Tuğçe Orhan, şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bu göreve asaleten atanmıştı. Orhan, 27 ilçeyi kapsayan mevzuat değişikliğinin ardından üst makama atanan isimler arasında yer aldı.
TUĞÇE ORHAN KİMDİR?
Burdur Vali Yardımcısı Tuğçe Orhan 1995 yılında Elazığ’da doğdu. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü dereceyle bitirdi. Aynı alanda yüksek lisans eğitimini tamamladı.
İçişleri Bakanlığının 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği kariyerine başladı. Elazığ, Ankara, Düzce ve Bolu illerinde çeşitli adli ve idari stajlar yaptı. Bolu’nun Seben ilçesinde kaymakam vekilliği görevini yürüttü. İngiltere’nin başkenti Londra’da dil eğitimi alırken, Birleşik Krallık’ın idari sistemi üzerine akademik incelemelerde bulundu.