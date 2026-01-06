Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verisiyle birlikte ocak ayında memur maaşına yapılacak zam oranı yüzde 18,60'a karşılık geldi.

Önceki yıllarda olduğu gibi aralık ayındaki enflasyon farkının eklenmesiyle, 229 bin 676 TL olan milletvekili maaşlarının 273 bin 196 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Emekli milletvekili maaşlarının ise 177 bin 658 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor. Emekli maaşıyla birlikte milletvekili maaşı alanların toplam kazancı ise 449 bin 854 TL'ye çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı 312 bin 718 TL'ye yükseldi. Erdoğan'ın 2025'te 238 bin TL olduğu biliniyor.