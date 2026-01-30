AYM, Adli Tıp Kurumu’nun yapısına yönelik 165 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) kapsamında dikkat çeken iptal kararı aldı. Yüksek Mahkeme; görevleri süreleri sona eren adli tıp ihtisas kurulu başkan ve üyelerinin yerlerine atama yapılana kadar görevlerine devam edeceği yönündeki geçerliliği iptal etti.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre söz konusu CBK kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndaki ihtisas kuruluna atanmak için tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık belgesi ya da alanında "doktora" şartı getirildi. Atama kararına göre, üyelerin görev süresinin 4 yıl ve görev süreleri bitse de görevde kalmaları gerekliliği vardı. Mahkeme; düzenlemenin anayasada güvence altına alınan “kamu hizmetlerine girma hakkı” içeriğine girdiğini belirterek, anayasanın 128. maddesindeki “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin atanmaları, görev ve yetkileri kanunla düzenlenir” geçerliliğine bağlamına girdiğini belirtti. Düzenlemenin anayasanın 104. maddesindeki “Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevler CBK’yla düzenlenemez. Anayasada münhasıra kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CBK çıkarılmaz” geçerliliğine aykırı olduğu vurgulandı.

AYM, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndaki başkan yardımcılarının görev süresini 4 yıl olarak belirleyen ve yeni atama yapılana kadar görevde kalmalarını öngören düzenlemeyi ise anayasaya uygun buldu.

AYM'nin iptal hükümleri, Resmî Gazete’de yayımlandığı 29 Ocak 2026 tarihinden itibaren dokuz ay sonra, (29 Ekim 2026) yürürlüğe girecek.