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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi, 44 yaşında yaşamını yitirdi. Çiftçi'nin bir süredir Ankara’da hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi’nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajında bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum"