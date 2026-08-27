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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan ayrılarak Çengelköy’e geçti.

OYUNCAK DÜKKANINI ZİYARET ETTİ

Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi’nde aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir oyuncak dükkanına girdi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, iş yerindeki çocuklara oyuncak hediye etti ve harçlık verdi.

VATANDAŞLARLA SELAMLAŞTI

Oyuncak dükkanından çıkan Erdoğan, kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı.

Davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına da giren Erdoğan, burada çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti.

İŞ YERİNDEKİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Kebapçıda Erdoğan’a ikramda bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş yerindekilerle fotoğraf çektirdi.

Yaklaşık 45 dakika süren esnaf ziyaretlerinin ardından yolun karşısında bekleyen vatandaşları da selamlayan Erdoğan, yanına gelen çocuklara harçlık verdi.

Esnaf ziyareti sırasında çevredeki çocuklara Cumhurbaşkanlığı ekiplerince oyuncak dağıtıldı.