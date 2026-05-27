Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nın birinci gününde Edirne'de, Yunanistan sınır çizgisinde vatan nöbeti tutan kahraman askerlere telefon vasıtasıyla hitap etti. Sınır güvenliğinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peygamber ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canıgönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜLER VE KOMUTA KADEMESİ SERHAT ŞEHRİ EDİRNE'DE

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesiyle birlikte Edirne’de bulunan 9’uncu Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Arda Hudut Bölük Merkezi’ni ziyaret etti. Sınır hattında görev yapan Mehmetçiklerle bayramlaşan Bakan Güler, askeri hudut tekmiliyle karşılandı. Ziyaret esnasında Bakan Güler, yanında getirdiği Türk bayrağını öperek Arda Bölük Komutanı’na teslim etti.

Bayrağı devrederken duygusal bir hitapta bulunan Güler, "Asil Türk milletinin namus ve şeref timsali şanlı Türk bayrağını öpüyor ve sana teslim ediyorum" dedi. Bölük Komutanı ise kutsal emaneti aynı yemin metniyle devraldı.

SELİMİYE CAMİİ'NDEN HUDUT HATTINA BAYRAMLAŞMA KÖPRÜSÜ

Bayram namazını Edirne'nin tarihi Selimiye Camii'nde kılan Bakan Güler ve beraberindeki komutanlar, namazın ardından doğrudan sınır birliğindeki askerlerle buluştu. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon bağlantısı gerçekleştiren Bakan Güler, serhat şehri Edirne’den hudut kartallarının selamlarını iletti. Arda Hudut Bölük Merkezi’ndeki askeri personelin sınır güvenliğini tam bir kararlılıkla tesis ettiğini bildiren Güler, tüm TSK adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramını tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN SINIR KARTALLARINA MESAJ

Telefon kanalıyla karakoldaki askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve ailelerinin mübarek günlerini tebrik etti. Erdoğan, gerçekleştirdiği hitapta şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan peygamber ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canıgönülden kutluyorum."

Konuşmasında vatan müdafaasında canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle anan Erdoğan, gazilere şükranlarını sunarak ailelerine huzur ve bereket temennisinde bulundu.

"TÜRKİYE BÖLGESİNDE GÜVEN VE İSTİKRAR ÜRETEN BİR GÜÇTÜR"

Küresel ölçekte yaşanan son savaşların ve bölgesel istikrarsızlıkların hudut emniyetinin ne denli hayati olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır koruma disipliniyle dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi. Erdoğan, "Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz" değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasının devamında askeri diplomasiye ve savunma sanayisindeki gövde gösterisine de değinen Erdoğan, geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamlanan Efes-2026 Tatbikatı’nı hatırlattı. 50 farklı ülkeden askeri personelin katılım sağladığı dev tatbikatın, TSK'nın koordinasyon kabiliyetini ve caydırıcı gücünü küresel kamuoyuna bir kez daha ilan ettiğini vurguladı.

"HUDUT NAMUSTUR BİLİNCİYLE GÖREV BAŞINDASINIZ"

Arda Hudut Bölüğü’nün "Hudut namustur" şiarıyla hareket ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram günlerinde bile ailelerinden uzakta büyük bir adanmışlıkla nöbet tutan Mehmetçiklere teşekkür etti. Erdoğan, "Sizler sınırlarımızı her türlü tehdit ve tehlikeden başarıyla koruyor, bayram günlerinde dahi görevlerinizi özveriyle yerine getiriyorsunuz. Bunun için hepinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır muhafızlarına yaptığı duayla konuşmasını sonlandırarak, "Rabb’im sizleri her türlü beladan ve musibetten muhafaza eylesin. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum" dedi.