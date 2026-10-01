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Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, partiye katılımlara da dikkat çekerek AK Parti'nin kadın kolları üye sayısını 6 milyon 214 bini geride bıraktığını açıkladı.

'İSTANBUL PATLAMA YAPACAK'

“İlk seçimde İstanbul patlama yapmalı” diyen Erdoğan, “İstanbul zaten patlamayı yapacak. Bu hareketin yolu açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak gelecek çeyrek asra da gelecek yüzyılına da biz damga vuracağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek, milletimizin duası ve sizlerin çabaları ile bu millete daha nice yıllar hizmet edeceğiz. Sizlerle gurur duyduğumu, sizlere güvendiğimi, sizlerle yol yürümekten onur duyduğumu unutmamanızı rica ediyorum. Emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.