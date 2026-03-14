Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Erdoğan, burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"14 Mart’ı bizlere Tıp Bayramı olarak armağan eden tıp fakültesi talebelerini; onlara katılan, destek veren ve güç veren tüm hekimleri de yine saygıyla, şükranla ve elbette rahmetle anıyorum" diyen Erdoğan, "İnanıyorum ki kendilerini milletimizin istiklâline adayan o doktorların, o talebelerin mücadele azmi bugün sizlerin de yolunu çok güçlü bir şekilde aydınlatıyor. İnanıyorum ki Millî Mücadele’de cepheden cepheye koşan hekimlerimizin ve hemşirelerimizin cesaret ve metaneti sizlerin de gönlünüzü, ruhunuzu coşturuyor" sözlerini sarf etti.

'BAZI MESLEKLER FEDA MESLEĞİDİR'

Bazı mesleklerin feda mesleği olacağını belirten Erdoğan, "Sağlık ordumuz çok yüksek bir tempo ve özveriyle çalışarak, yeri geldiğinde ailelerine ayıracakları zamandan feragat ederek kendilerini milletimiz için adeta feda eden bir karaktere sahiptir.

Biz de tüm imkânlarımızı kullanarak, tüm kaynaklarımızı seferber ederek sağlık camiamızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim: Sağlık sistemimiz bugün geçmişe göre hiç olmadığı kadar güçlüdür ve dayanıklıdır. Hastanelerimiz ve sağlık tesislerimiz, keza geçmişle kıyas kabul etmeyecek derecede modern bir donanım ve altyapıya sahiptir.

Covid-19 salgınında ve 6 Şubat depremlerinde sağlık sistemimiz tüm zorlu sınavlardan alnının akıyla geçmeyi başarmıştır" dedi.

"SAĞLIK ALANINDA TARİHİ ADIMLAR ATTIK"

Tıp ve fikir dünyamızın abidevi isimlerinden İbn-i Sina'nın sözünden örnek veren Erdoğan, “Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.” diyor. Evet, ülkemizde de maalesef yapılanı görmemekte ısrar edenler var. Hakkı teslim etmekten gocunan, ülkenin nereden nereye geldiğine inatla gözlerini kapatan; sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim var.

Kendi ülkesi ve milletinin başarılarına karşı duyarsız olanlara, kayıtsız ve bigâne kalanlara biliyorum ki ne desek, ne anlatsak beyhude. Biz onları hiçbir zaman nazarı dikkate almadık, bugün de kale almıyoruz. Sizlerin emeklerini, sağlık çalışanlarımızın fedakârlıklarını yok sayanları biz de ademe mahkûm ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"

Erdoğan, açıklamalarının devamında şunları söyledi, "Bir insanı yaşatmak, bütün insanlığı yaşatmak kadar azizdir, kıymetlidir ve mukaddestir. Bunun için devlet felsefemizin temelinde “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesi vardır.

Maalesef bugün dünyada insan hayatının hiçe sayıldığı, kundaktaki hatta küvezdeki bebeklerin katledildiği, yanaklarında güllerle okula gönderilen çocukların bombalarla can verdiği vahşet sahnelerine tanık oluyoruz.

Gazze soykırımında çocuklarla, kadınlarla ve sivillerle birlikte doktorların, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının da acımasızca şehit edildiğini gördük. Yaklaşık 1700 sağlık çalışanı Gazze’de İsrail’in devlet terörünün kurbanı oldu.

Gözü kan bürümüş bir şebeke maalesef Gazze’de olduğu gibi İran ve Lübnan’da da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ediyor. Bu cinnet hâli karşısında insanlığı savunan, aklıselimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır."