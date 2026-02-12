Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

'HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR'

"Sırbistan ile her geçen gün artan ticaret ve yatırımlarımız, ilişkilerimizin adeta lokomotifi durumundadır" diyen Erdoğan, "Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EXPO 2027'ye katılacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bu önemli etkinliğin ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek için ilave bir vesile teşkil edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Yatırımcıların Sırbistan'a gösterdikleri alakanın kendisini memnun ettiğini belirten Erdoğan, "2015 yılında 100 civarında Türk sermayeli firma Sırbistan'da faaliyet gösterirken, bugün bu rakam bin 500'ü aşmış, toplam yatırım miktarı ise 300 milyon doları bulmuştur. Müteahhitlerimiz ise üstlendikleri yüzü aşkın projeyle Sırbistan'da konut, yol ve altyapı üretimine destek oluyor. Bu noktaya ulaşmamızda değerli dostumun, altyapı yatırımlarını ve büyümeyi esas alan kalkınma stratejisinin etkisi olduğu görülmektedir. Bizim de Sırbistanlı yatırımcıları Türkiye'ye beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" sözlerini sarf etti.