Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda 'Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Girne’den Mersin’in Taşucu ilçesine gitmekte olan geminin batması sonucu 7 kişinin hayatını kaybetmesi ve devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin konuştu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Seyir hâlindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmaların neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

'DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ'

Bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum” sözlerini sarf etti.

BİZİM DESTANLARIMIZ YALNIZCA KANLA DEĞİL, ŞANLA ŞEREFLE YAZILIR

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Kahraman ordumuzun milletimiz ile omuz omuza vererek kazandığı zaferin 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun tüm neferlerini minnetle yad ediyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle de cenk meydanlarında bizim alameti farikamızdır. Bin yıldır vatan uğruna ezanımız bayrağımız, milli değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını bu millet için döken şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın da 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Ebediyete uğurladığımız şehitleri rahmetle yad ediyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Harp okullarında diplomasını alan öğrenciler hakkında konuşan Erdoğan, "Harp okullarında öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevincine bizler de ortak oluyoruz. Toplam bin 276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen askeri misafir öğrenciler de mezun olacak. Dereceye girenler başta olmak üzere harp okullarından mezun olan öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzda üstleneceğiniz görevlerde başarılar diliyorum. Devletimize, milletimize ve TSK'mıza önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'mizi, değerlerimizi, şanına yakışır şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum" dedi.

Öğrencilere seslenen Erdoğan, "Sevgili evlatlarım, sizler 2235 yıllık şanlı mazisi ile Türk ordusunun mensuplarısınız. Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Kapasitesini, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginiz ile tecrübeniz ile, şahsiyetiniz ile ordumuzu çok yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız. Barış, güven ve istikrarı sizler tesis edecek, mazlumların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinize ülkemi milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları gönülden tebrik ediyorum. Sizleri eğiten komutanlarınıza, hocalarınıza tebriklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER DÜZENLENEN TÖRENLE DİPLOMALARINI ALDI

Harp okulundan mezun olan öğrenciler, MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde anons edilerek ödüllerini aldı. Törene, yabancı öğrenciler de katılım gösterdi.