Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu aracılığıyla yapılan telefon görüşmesinde aileye aktarıldı.

Erdoğan, görüşmede Vali Ağa’nın annesi Heyfa Ağa’ya başsağlığı dileyerek, “Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Kerkük’e selam. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

AİLEDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Heyfa Ağa ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Siz, bizim babamızsınız” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

CENAZE KERKÜK’E UĞURLANDI

Merhum Seman Kenan Ağa’nın cenazesi, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Kerkük’e uğurlandı. Törene Kürşad Zorlu’nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek de katıldı.

DOLMABAHÇE’DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etmişti. Görüşmede Ağa, 102 yıl sonra yeniden bir Türkmen valinin seçilmesi dolayısıyla Erdoğan’a teşekkürlerini iletmişti.