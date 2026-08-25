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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis’in Ahlat ilçesinde toplandı.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, dış politika, ekonomi, güvenlik ve “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin mesajlar verdi.

KABİNE ÜÇÜNCÜ KEZ AHLAT’TA TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ahlat ve Malazgirt’in Türk tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak üçüncü kez bugün Ahlat’ta toplandık. Toplantımızda dış politika, ticaret, güvenlik ve Terörsüz Türkiye sürecimiz başta olmak üzere ülkemizi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettik” ifadelerini kullandı.

“HEDEFLERİMİZE BAĞLI KALMAYI SÜRDÜRÜYORUZ”

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, çevrede yaşanan krizlere rağmen Türkiye’yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Erdoğan, istihdamdan ihracata, tarımdan turizme kadar birçok alanda hedeflere bağlı kalmayı sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomide çarkların dönmesi, insanımızın işini ve aşını muhafaza etmesi, emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların etkilerinin asgari düzeyde tutulması önceliğimiz olmaya devam etmektedir” dedi.

“TÜRKİYE GÜVENDEDİR”

Erdoğan, Türkiye’nin istikametinin belli olduğunu vurgulayarak, ülkenin hedeflerine ulaşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye güvendedir. 86 milyonun emaneti ehil ellerde güven içindedir. Bu kutsal emanete hiçbir surette gölge düşürmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ GÜVEN TAZELEDİ”

Erdoğan, Meclis’te kabul edilen düzenlemeye de değinerek, bunun Türk siyaseti açısından önemli bir uzlaşı olduğunu belirtti.

“Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna” destek veren milletvekillerine teşekkür eden Erdoğan, 467 kabul oyuyla ortaya çıkan iradenin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla Terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır” dedi.

“GELECEK NESİLLERE TERÖRSÜZ ÜLKE BIRAKMAKTA KARARLIYIZ”

Sürecin hassas şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, siyasi partilere, medya kuruluşlarına ve kamuoyuna daha dikkatli bir dil kullanma çağrısı yaptı.

Erdoğan, “Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge bırakmakta kararlı olduklarını vurguladı.

“SÜRECİ DİNAMİTLEYENLER TARİH KARŞISINDA MESUL OLACAKTIR”

Erdoğan, sürece katkı sunan herkesin önemli bir rol üstleneceğini belirterek, süreci zora sokan girişimlere karşı da uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Süreci zora sokan, süreci dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişim tarih karşısında mesul olacaktır” dedi.

Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrarı önceleyen aktif dış politikasının bazı çevreleri rahatsız ettiğini de belirterek, Türkiye’ye yönelik kampanyaların bu rahatsızlığın sonucu olduğunu ifade etti.