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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Manisa'da meydana gelen kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

*Bugünkü kabine toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan gelişmeleri istişare ettik. Son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon gündemini de ele aldık.

Milletin malına ve canına kast edenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz.

Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti gelmiştir.