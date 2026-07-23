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Kaynak: AA / İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kongrenin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

"ERZURUM KONGRESİ İLHAM KAYNAĞIMIZ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Erdoğan, mesajında Erzurum Kongresi'nin, milletin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleştiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yüksek şuurun bugün de Türkiye'nin geleceğe yürüyüşünde ilham kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti.

"ÜLKEMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan,"Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

KONGRE ÜYELERİNİ VE MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARINI ANDI

Erdoğan, mesajında Erzurum Kongresi'nde alınan tarihi kararlara da dikkat çekerek, "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür" anlayışıyla hareket eden, manda ve himayeyi reddeden, milli kuvvetlere destek veren kongre üyelerini saygıyla andığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle yad ettiğini ifade ederek, vatandaşların yıl dönümünü kutladı.