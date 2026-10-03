Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2026 Güneydoğu organizasyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında Soma'daki maden kazasından savunma sanayi hamlelerine, gençliğin Türkiye'nin geleceğindeki rolünden TEKNOFEST'in medeniyet bağlarına kadar kritik başlıklara değindi.

SOMA’DAKİ MADEN KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Konuşmasına Soma’daki maden kazasında hayatını kaybeden madencileri anarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Perşembe günü Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Olayın hukuki boyutuna ilişkin sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Erdoğan, 9 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ve sorumluların mutlaka hesap vereceğini bildirdi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ EMİN ELLERDE'

GAP Havalimanı’ndaki coşkulu atmosferin Türkiye’nin geleceğine dair güçlü bir tablo çizdiğini belirten Erdoğan, "Bu muazzam atmosfer bizlere şunu gösteriyor; Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir, ülkemizin bahtı açıktır. Gelecek, TEKNOFEST kuşağının damgasını taşıyacaktır. Böylesine bilgili, ahlaklı ve cesur bir gençlikle yürüdüğüm için Cenab-ı Allah'a şükrediyorum" dedi.

Organizasyona katkı sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı başta olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti.

ŞANLIURFA SEÇİMİ VE MEDENİYET MİRASI

TEKNOFEST’in Şanlıurfa’da yapılması kararının arkasındaki tarihi ve kültürel derinliğe dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Burası peygamberler şehridir, binlerce yıllık bilim ve medeniyet birikimine sahiptir. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe bu şehrin sınırları içerisindedir. Mazinin birikimini bugünün gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak istedik ki gençlerimiz köklerini unutmasın, ecdadının mirasından güç alsın" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'DA KATILIM REKORU

Organizasyona gösterilen yoğun ilgiyi verilerle paylaşan Erdoğan, yarışmaya 730 bin takım ve 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacının başvurduğunu belirtti. Ziyaretçi sayısının 1 milyona yaklaştığını kaydeden Erdoğan, 81 ilin yanı sıra 97 farklı ülkeden katılımcının Şanlıurfa'da buluştuğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Perşembe günü Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Sorumlular kimse hesabını mutlaka verecektir.

Bir TEKNOFEST'te yine birlikteyiz. Üretilen nitelikli ürünlerle sizlerle yine birlikteyiz. Tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. GAP Havalimanı'nda bu muazzam atmosfer bizlere şunu çok net gösteriyor; Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir. Ülkemizin bahtı sonuna kadar açıktır. Gelecek TEKNOFEST kuşağının damgasını taşıyacaktır. Burada gençler bu ülkenin yüz akıdır. Her birinizle iftihar ediyorum. Böylesine bilgili, ahlaklı ve cesur bir gençlikle yürüdüğüm için cenabı Allah'a şükrediyorum. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin, Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, T3 Vakfımızı ve bu sürece destek veren bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum.

TEKNOFEST'i bugün Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Selçuk Bey sorduğunda buraya Şanlıurfa yakışır dedim. Ben de uçakta izlediğimde bu güzelliği gördüm, iftihar ettim. Şanlıurfa'ya bu yakışır ve yakıştı. Burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Burası binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahiptir. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe bu şehrin sınırları içindedir. Binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir. Mazinin birikimini bugününü gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak için TEKNOFEST'i Şanlıurfa'da gerçekleştirdik. İstedikki, gençlerimiz köklerini unutmasın, ecdadının mirasından güç alsın.

'YERLİ ÜRÜNLERİMİZLE KIVANÇ DUYUYORUZ'

Başvuru sayısı her geçen yıl yükseldi. Bugün TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilgi çok yoğundu. 730 bin takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Ziyaretçi sayımız 1 milyona yaklaştı. 81 ilin yanında 97 ülkeden katılıcılar da aramızda. Yarışmacılarımızın tamamını gönülden tebrik ediyorum. Rabbim başarılarınızı daim etsin.

Bizlerde tıpkı sizin gibi düşünüyoruz. Buradaki teknolojilerin tamamiyle kıvanç duyuyoruz. Bakın bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak hayatı boyunca gençlerle yol yürümüş, gençlerin arkasında durmuş bir siyasetçi olarak burada izlediğiniz, hayran kaldığınız, gururlandığınız bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz. Buradaki abi ve ablalarınızla birlikte çalışacaksınız.

Bu millet asırlardır sizi bekliyor, bu millet sizi dört gözle bekliyor. Şunu aklınızdan asla çıkarmayın. Sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler var. Yüzyıllardır pusuda bekliyorlar. Bu fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Taviz vermeyeceksiniz.

Sizlere inanıyorum, hepinize güveniyorum. Sevgili genç kardeşlerim savunma sanayindeki başarıları sürdürüyoruz. 4 bin 500'den fazla firmamız 100 binden fazla insanımız başarı çıtasını her yıl daha yukarı taşıyor. Kara, deniz, hava ve uzayda geliştirdiğimiz ürünlerle destanlar yazıyoruz. Bu platformları kahraman ordumuzun envanterine dahil ediyoruz. Gerektiğinde dost ve müttefiklerimizin de ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dostlarımız ne kadar kuvvetli olursa bizim de kuvvetli olacağımızı düşünüyorum. Savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağımlı bir ülkeydik. Bugün savunma sanayi ihracatında dünyada 11. ülke durumundayız.

Türkiye ürünlerini burada gördüğünüz firmaların ve bizim gayretlerimizle bunları başardık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Yeni rekorlarla katma değeri yüksek platformlarla daha da güçlendireceğiz. Bu düşüncelerle TEKNOFEST Güneydoğu'nun gençlerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm takımları ve yarışmacıları tekrar tebrik ediyorum.