Kaynak: AA / DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul’da “Türkiye Yapay Zeka Zirvesi”nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programa katkı sunan herkesi tebrik ediyorum.

"TÜRKİYE YAPAY ZEKADA LİDER KONUMA ULAŞACAK"

Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçiyoruz. Diplomasiden ticarete, enerjiden ulaşıma, tarımdan güvenliğe değişimin etkileri hemen her alana nüfuz ediyor. Yeni bir düzen kurulurken eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Kimileri bu süreci tarihi bir fırsat olarak görürken, bazıları da bu dönüşümü aşılması gereken bir kriz olarak değerlendiriyor.

Yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin hakikat ötesi olarak adlandırılan bu çağda, olgularla birlikte algıları da dönüştürdüğüne, yeni gerçekliğin temel dinamiği haline geldiğine şahit oluyoruz. Şu bir gerçek ki, günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Dezenformasyon gibi bilgi düzensizlikleri de aynı ölçüde yaygınlaştı. Veriye artık saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Fakat veri emniyeti ve siber güvenlikte oluşacak en küçük zafiyetin hangi ölümcül sonuçlara yol açtığını da çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalarda sık sık görüyoruz. Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz.

Türkiye teknolojideki dönüşümü en erken fark eden, tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.

Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. En önemlisi milli teknoloji hamlemizi baş tacı yağacak TEKNOFEST kuşağı bugünü ve geleceği nakış nakış işlemeye devam ediyor. Teknolojide yazdığımız başarı hikayesinde katkısı olanlara teşekkür ediyorum, genç kardeşlerimize başarılar diliyorum.

"TEKNOLOJİ ATAĞIMIZ BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ"

Son 23 yılda çok az sayıda ülkenin sahip olduğu büyük bir inovasyon altyapısı inşa ettik. Teknofestlerle, Deneyap atölyeleriyle, bilim şenlikleri ve bilim fuarlarıyla her yıl milyonlarca gencimizi teknoloji yolculuğuna dahil ettik. 114 teknopark, 13 binin üzerinde teknoloji firması yenilikçi fikirleri ürüne dönüştürüyor. Teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür. Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye Yüzyılı'nda büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız.

Yapay zeka insana hizmet mi edecek, yoksa kontrol mu edecek? Hızla büyüyen şirketlerin derebeyi olmasının önü nasıl alınacak? Toplumların manipülasyonu nasıl önlenecek? Bu sorulara verilecek cevaplar hayati önemde olacaktır.

"YAPAY ZEKA EYLEM PLANIMIZ 4 EYLEM ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ"

Yapay zeka eylem planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere dört temel eksen, dört eylem üzerine inşa edildi. Fark et; yapay zekanın risklerini anlatacak. Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okuryazarlığı programımızı başlatacağız. 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz.

İstifade et kapsamında yapay zekayı eğitimden sağlığa kadar hayatın farklı alanlarında faydaya dönüştüreceğiz.