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Kaynak: Haber Merkezi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), 2026 yılı olağan toplantısı bugün (4 Ağustos) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Şura üyileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı.

“TSK MİLLETİMİZİN GÜVEN KAYNAĞI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çekildi ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı öncesinde Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zatıâlinizle birlikte Malazgirt Zaferi'mizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şûra toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, millî iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun. Teşekkür ederim."

Anıtkabir'deki törenin tamamlanmasının ardından kurul üyeleri, TSK'nın geleceğine yön verecek kararları almak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Erdoğan başkanlığında toplanacak şuraya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Yüksek Askeri Şura toplantısına ilk kez katılacak.

Beştepe’de gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki terfi, atama, görev süresi uzatımı ve emeklilik süreçleri karara bağlanacak. Toplantı kapsamında; albaylıktan generalliğe ve amiralliğe yükselecek isimlerin yanı sıra bir üst rütbeye aday gösterilen general ve amirallerin dosyaları ele alınacak.

Bununla birlikte kadrosuzluk ya da yaş haddi sebebiyle emekliye ayrılacak personelin durumu değerlendirilecek. Kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek muhtemel görev değişimlerinin de gündemde yer alması öngörülüyor.

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