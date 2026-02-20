Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi iftarda Kayacık ailesinin misafiri oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı kapsamında İstanbul’da bir aileyi ziyaret ederek iftar programına katıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu’nda yaşayan Ali ve Miyase Kayacık çiftinin evine konuk oldu.