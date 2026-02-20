Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı kapsamında İstanbul’da bir aileyi ziyaret ederek iftar programına katıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu’nda yaşayan Ali ve Miyase Kayacık çiftinin evine konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi iftarda Kayacık ailesinin misafiri oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan Kayacık ailesini ziyaret ederek iftarını burada açtı. Erdoğan, aile fertleriyle sohbet edip çevredeki vatandaşlarla da bir araya geldi.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Aile fertleri tarafından kapıda karşılanan Erdoğan, evde yapılan sohbet sırasında ailenin büyük oğlunun sağlık sorununu öğrenince geçmiş olsun dileklerini iletti ve tedavi sürecinin yakından takip edilmesi yönünde talimat verdi.
İftar öncesi yapılan sofrada dua eden Erdoğan, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Ailenin küçük çocuğu da duaya eşlik etti.
Ziyaret sırasında evin çevresinde toplanan vatandaşları da selamlayan Erdoğan, programın ardından kendisini bekleyenlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı’na ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.