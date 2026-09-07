Kaynak: Haber Merkezi

Beştepe’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni konut projelerinin takvimini paylaştı.

İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların 14 Eylül’de başlayacağını duyuran Erdoğan, ilk kuranın ise ekim ayında 1000 konut için çekileceğini belirtti.

'YARISI BİZDEN' KAMPANYASININ SÜRESİ UZATILDI

Deprem riskine karşı İstanbul’daki yapı stokunu yenilemek ve kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yarısı Bizden' projesinde de mühlet uzatıldı. Yıl sonunda bitmesi planlanan projenin süresinin Aralık 2027'ye kadar uzatıldığı açıklandı. Öte yandan 81 ilde yürütülen 500 bin konutluk projede ilk anahtar teslimatlarının Mart 2027'de yapılacağı ifade edildi.

'TÜRKİYE'YE DOST OLAN KAZANACAK, HUSUMET BESLEYEN İSE KAYBEDECEKTİR'

Erdoğan, Malazgirt'ten verilen mesajların muhataplarına ulaştığını belirterek Türkiye'nin vakur ve soğukkanlı tavrının yanlış yorumlanmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz” dedi. Erdoğan, "Türkiye, hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın, kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E TEPKİ

Açıklamalarında dış politika ve bölgesel gelişmelere de değinen Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile iş birliği içinde 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek verildiğini kaydetti. İsrail’in yürüttüğü politikalara tepki gösteren Erdoğan, bölgedeki savaşın faturasını sadece İran halkı ve Körfez ülkelerinin değil, tüm dünyanın ödediğini vurguladı.