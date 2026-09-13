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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"Samsun'a yine hizmetlerle, yatırımlarla, müjdelerle gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum” diyen Erdoğan, “İşte dev Samsun Şehir Hastanesi. Sıcağa rağmen bizlere gönüllerinizi açtığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Dün ve önceki gün Rize'deydik. Size Rize kardeşlerimin kucak dolusu selamlarını getirdim. Orada da tamamlanan eserlerimizin açılışını yaşadık. Toplam 10 milyar lirayı bulan proje ve eserleri milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık” sözlerini sarf etti.

'1027 ADET DEPREM İZOLATÖRÜ KULLANILARAK İNŞA EDİLDİ'

Hastanenin 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildiğini belirten Erdoğan, “Depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip. 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ile ağız diş sağlığı ünitesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir” dedi.

SAMSUN'A 17 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

“17 milyar liralık yatırım bedeliyle bu muhteşem sağlık tesisinin Samsunumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diyen Erdoğan,

“Şehir hastanemizde görev yapacak sağlık personelimizden de beklentimiz var. Artık Samsunlu kardeşim şehir hastanemizde inşallah bütün elemanlarıyla, imkanlarıyla kapıdan içeri Samsunlu kardeşlerime kucak açacak, bu şehir hastanesinde yok yok. Burada inşallah mutluluk var. Hastanemizin hizmete girmesinde emeği geçen kurumlarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik etmek istiyorum” dedi.

'TÜRKİYE 21 YENİ ŞEHİR HASTANESİNE KAVUŞACAK'

Erdoğan, açıklamalarının devamında şunları söyledi, “Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya kadar yapımı devam eden 13 şehir hastanesini de tamamlayacağız. Projesi süren 8 şehir hastanesiyle bilirlikte Türkiye 21 yeni şehir hastanesine kavuşacak.

Ülkemizde sadece iktidar karşıtlığına kurula cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastaneleridir. Sonuç olarak eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi.

'HEPİMİZE BÜYÜK ACILAR YAŞATTILAR'

Dün 12 Eylül darbesinin yıldönümüydü. Millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden 46 yıl geçti. Hangi görüşten olursak olalım hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan pek çok insanımızı darağaçlarına gönderdiler. Hayatının baharındaki pek çok insanımızı kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı, Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına ağır darbeler indirdi.

'KİRLİ ELLER KIRILMIŞ, DARBELER DEVRİ KAPANMIŞTIR'

Bugün pek çok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz 3 Kasım 2002'de bu gidişatın önüne set çekmiştir. O gün bugündür demokrasimize kast eden girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Türkiye'de artık darbeler devri kapanmıştır. Bir daha açılmasına bu millet müsaade etmeyecektir. Demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletin emanetine gözümüz gibi bakacağız” dedi.