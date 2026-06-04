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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugünkü görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz kardeşimizin liderliğinde Nijer'in farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Afrika ülkelerinin kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük.

Dostluk hastanesi ve dostluk okulu projesini geliştiren TİKA Nijer'in altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor. Türkiye, maarif kurumlarıyla Nijer'deki öğrencilere eğitim veriyor.

Nijer'le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş vadeli bir işbirliği olarak görüyoruz.

Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu belirttik.

"TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLENİYOR"

Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani'nin açıklamalarından satır başları:

Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. 8 Ocak 2013 tarihinde resmi bir heyet ziyareti gerçekleştirildi. Birkaç anlaşma imzalandı. Bu ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağladı. Erdoğan, Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem vermiştir. Erdoğan hep yanımızda oldu. Terörle mücadele edebilmemiz için bizi hep destekledi. Bize verdiğiniz destek için size çok teşekkür ediyorum. İşbirliğimiz savunma alanıyla sınırlı değil.

Maarif Vakfı aracılığıyla eğitimi desteklediniz. Nijer dostluk tesisi oluşturuldu. Bizim için 8 Ocak 2013 tarihli ziyaret bizim için tarihi bir dönemin başlangıcı oldu. Türkiye'nin bize destek verdiğini görüyoruz. Sürekli bizim yanımızda.

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