Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Türkistan'a geldi. Erdoğan'ı, Hazret Sultan Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Devlet Danışmanı Yerlan Karin, Türkistan Eyalet Valisi Nuralhan Kusherov, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Janibek Zharaskanovich ile Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetine icabetle TDT Gayriresmi Zirvesi'ne katıldı.

Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

İki lider görüşmede Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.



Konuya ilişkin paylaşımda bulunan İletişim Başkanlığı şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Gayriresmi Zirvesi için bulunduğu Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.



Cumhurbaşkanımız iki ülkenin uluslararası platformlarda da dayanışmasını artıracağına inandığını belirterek, Mirziyoyev’i Türkiye’de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31’e davet etti."