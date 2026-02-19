Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili olarak, “Komisyonumuz dün itibarıyla çalışmalarını tamamladı. Komşumuz Suriye’de de olumlu gelişmeler yaşandı. Suriye’nin kuzeyinde sorunun kan dökülmeden çözülmesi için geçen ay mutabakata varıldı. Tam entegrasyon süreci resmen başlamış oldu. Başta şehit yakınlarımız olmak üzere 86 milyon vatandaşımızın emanetine sahip olduğumuz bilinciyle titizlikle hareket ediyoruz. Yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibeti sona erdirmekte kararlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ile iftar programında konuştu.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinde şehit ailelerini ve gazileri incitecek davranışlara izin vermeyeceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"CAN VERDİK, CANIMIZDAN AZİZ BİLDİĞİMİZ EVLATLARIMIZI TOPRAĞA VERDİK"

"Mübarek Ramazan ayında bizlerle bir arada olduğunuz için sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ramazan ayınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Ramazan ayı bütün İslam alemine hayır getirsin.

Değerleri uğruna hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kutlu yolda gazi olmuş tüm kardeşlerimize de sağlık diliyorum.

Vatanı için, milleti için, inancı için canından geçmek şüphesiz kahramanlığın en büyüğüdür. Sizlerle, milletle iftihar ettiğimizi buradan tekrar söylemek istiyorum.

Milletimiz bin yıldır yaşadığı bu toprakları kendisine vatan kılmak için çok çetin yollardan geçti. Nice şehrimiz talan edildi, kasabalarımız, köylerimiz yakıldı, yıkıldı. Ama ne yaptılarsa bizi bu topraklardan atamadılar. Ezanlarımızı susturamadılar, bayrağımızı indiremediler. Can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik. Ama hiçbir zaman istikbalimizden ödün vermedik.

Savunma sanayisinde geldiğimiz nokta ortada. Daha önce yüzde 80 dışa bağımlı olduğumuz noktada yüzde 80 yerliliğe oluştuk. Sıra uçak gemilerinde inşallah.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇALIŞMALARINDA CİDDİ ANLAMDA MESAFE ALDIK"

50 yıldır terörle devam eden mücadelemizi bu ruhla sürdürdük. Şehitlerimizin bize emanet ettiği değerler vatandır, ezandır, bayraktır, bağımsızlıktır, milletin hak ve hukukunu korumaktır. Biz de 23 yıldır bu emanetlere sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Bugün dünya siyaseti yeni baştan şekilleniyor. Yakın çevremizde krizler, çatışmalar yaşanıyor. Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden satan, hak ve hukuk kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor. Medeniyet dediklerinin tek dişli kalmış canavar olduğunu görüyoruz.

Devletimizi tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde bu süreçleri çok başarılı bir şekilde yönetmektedir. Oyunların ve tuzakların da, kuzu postu giydirilen sırtlan sürülerinin de farkındayız. Türkiye kendi güvenliği için sınırların ötesinde de adımlar atmaktadır. Nerede tehdit ve tehlike varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimleri sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini sınırlandırdık.

Terörsüz Türkiye çalışmalarında ciddi anlamda mesafe aldık. Komisyon'umuz dün itibariyle çalışmalarını sona erdirdi. Komşumuz Suriye'de de güzel gelişmeler yaşadık. Suriye'nin kuzeyindekini sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı. Tam entegrasyona giren süreç başlamış oldu. Başta şehit yakınlarımız olmak üzere 86 milyonun emanetini taşıdımız bilinciyle titiz hareket ediyoruz. Yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten milletimizi kurtarmakta kararlıyız.

Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir girişime müsamahamızın olmayacağını biliyorsunuz."