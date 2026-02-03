Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na "TUR" uçağıyla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve eşi Ayşenur İşler karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.

Yemame Sarayı'nda yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.