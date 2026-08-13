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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen kulüplerin yönetici, teknik heyet ve futbolcularıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulundu.

YENİ TAKIMLARA BAŞARI DİLEĞİ

Kabulün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen kulüpleri tebrik ederek yeni sezon için başarı dileklerini iletti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Trendyol Süper Lig'e yükselen futbol takımlarımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik."

"Kulüplerimizin, daha da güçlenen kadrolarıyla Erzurumlu, Diyarbakırlı ve Çorumlu futbolseverlerin göğsünü kabartacağına yürekten inanıyorum."

"2026-2027 sezonunun adil rekabet ortamının hâkim olduğu, iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni ediyorum."

"Süper Lig'de ve alt liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

ÜÇ YENİ EKİP SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDECEK

2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig'in yeni ekipleri Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Erzurumspor olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni sezon öncesinde üç kulübün temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek başarı dileklerini iletti.