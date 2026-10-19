Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Muhtarlar Buluşması'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen muhtarlarla bir araya geldi.

Erdoğan, konuşmasına tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 vilayette görev alan muhtarlara Türkiye ve Türk milleti adına ortaya koydukları gayretler dolayısıyla teşekkür etti. Vefat eden muhtarları rahmetle yad eden Erdoğan, görev başındakilere de başarılar diledi.

Muhtarları "milletin evi" olarak nitelendirdiği Külliye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, ilk muhtarlar buluşmasının 27 Ocak 2015'te 17 ilden gelen 409 muhtarla yapıldığını hatırlattı.

'40 BİNİ AŞKIN MUHTARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o günden bu yana muhtarlarla düzenli olarak bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi,

Şimdiye kadar kimi zaman burada, kimi zaman sergi salonumuzda Türkiye'nin tüm vilayetlerinden 40 bini aşkın muhtarımızla bir araya geldik. Gün oldu Türkiye'nin meselelerini sizlerle istişare ettik. Gün oldu bölgesel ve küresel gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Gün oldu en sıkıntılı zamanlarda kafa kafaya verdik, yeni bir yol açtık. Gün oldu milletçe hepimizi sevindiren başarıları birlikte kutladık. Gün oldu dertleştik. Gün oldu birbirimize destek olduk, umut verdik. Ama 12 yıl boyunca demokrasinin uç beyi olan muhtarlar ile şahikası olan Cumhurbaşkanlığı arasındaki o bağı her zaman canlı tuttuk, diri tuttuk.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni sadece devletin merkezi değil, milletin evi haline de getireceğimizin sözünü vermiştik. Şükürler olsun ki millete verdiğimiz diğer sözlerimiz gibi bu sözümüze de sadık kaldık. İşte bugün bir kere daha siz muhtar kardeşlerimle kucaklaşıyor, ahdimizi ve kavlimizi yeniliyoruz. Rabbim muhabbetimizi, sevgimizi, dayanışmamızı artırsın diyorum.



'SİZLERLE BERABER YOL YÜRÜMEKTEN DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY OLAMAZ'

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, tıpkı sizler gibi milletin iradesiyle, milletin teveccühüyle bulunduğu makama gelen bir kardeşiniz olarak şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim ki; sizlerle beraber yol yürümekten, sizlerle kardeşlik yapmaktan daha önemli herhangi bir şey olamaz ve Cenab-ı Allah'a bundan dolayı da her zaman hamdediyorum. Rabbim ömür verdikçe sizlerle yoldaşlık etmeye devam edeceğim. "Aşkınan koşan yorulmaz" diyerek tüm Türkiye için, 86 milyonun her bir ferdi için, yönünü ülkemize çevirmiş tüm mazlumlar ve masumlar için aşkla koşacağız, aşkla çalışacağız.

Hani diyor ya şair; Ezelden aşığız biz bu millete, Haktan gelir, Hakka gider bu sevda. Maya olur Devlet-i Ebed-Müddet'e, Her can, her gönülde tutar bir sevda. Irmak olur deryasına ulaşır, Destan olur gönüllere kazınır, Rüzgar olur yedi iklimi kuşatır, Eser burcu burcu, tüter bu sevda. Alparslan'ın, Eyyubi'nin davası, Söğüt'te Osman Bey'in rüyası, Erenlerin, dervişlerin duası, Her dem kalbimizde atar bu sevda. Manası kelama, lisana sığmaz, Öyle bir menzil ki sözle varılmaz, Diyoruz ya aşkla koşan yorulmaz, Aşkın her halinden güzel bu sevda.

'SİYASETTE MUHTAR AÇILIMI YAŞANDI'

Muhtarlarımızla sarsılmaz bir bağımız var. 'Muhtar bile olamaz' diyenler, olanları kabul edemediler. Rahatsızlıklarının sebebi burada hasbihal etmemiz değildi. Rahatsızlıklarının sebebi sizin buraya kendi evinize gelir gibi gelmenizdi. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını kabullenmeye yanaşmadılar.

Bu iş sadece yerel düzeyde de kalmadı. Türk siyasetinde de buluşmalarımızın dönüştürücü etkisi oldu. Tabiri caizse siyasette muhtar açılımı yaşandı.

Taklit her zaman aslını büyütür. Onlar bizi taklit ettikçe biz büyümeye, güçlenmeye devam ederiz. 2002'de muhtarlarımıza yapılan ödeme 97 liraydı. 2026 itibarıyla bu rakamı tam 28 bin liranın üzerine çıkardık. Muhtarlarımızın SGK primlerini 2017'den bu yana devlet olarak biz karşılıyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...