Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret ederek bayramlaştı.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte komşu evlerini gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 96 yaşındaki Ayşe teyzenin yanına oturarak bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında bir komşusu Erdoğan’a hitaben, "Bütün devletlerle, bütün dünyayla uğraşıyorsun Başkanım. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, Erdoğan çiftiyle yakından ilgilenirken kendilerine kolonya ve çikolata ikram etti.

Bölgede yaşanan çatışmalara değinen bir vatandaş ise Erdoğan’a, "Allah razı olsun. Onlar savaşta, biz rahat rahat yaşıyoruz." dedi.

Ziyaretlerin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, komşularıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

