Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Mısır'a geldi.

ERDOĞAN VE SİSİ NELER GÖRÜŞECEK?

Resmi ziyaret için Mısır’a giden Erdoğan, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi görüşecek. İki liderin görüşmesinde İran ile ABD arasındaki gerilimin yanı sıra Gazze’deki son durumun ele alınması bekleniyor. Görüşmelerin gündeminde Suriye'deki son durum da olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır temasları kapsamında Ankara-Kahire hattındaki ekonomik işbirliğinin artırılması da kapsamlı biçimde değerlendirilecek. İki ülkenin ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yatırımları, tarım, turizm, savunma, işbirliği imkanlarının arttırılması liderlerin başkanlık edeceği Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı’nın ikincisinde değerlendirilecek.

İş adamları da Türkiye- Mısır İş Forumu’nda bir araya gelecek.