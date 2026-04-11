Macron, görüşmeye ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, İran’da sağlanan ateşkesin korunmasının ve bunun Lübnan’ı da kapsayacak şekilde genişletilmesinin önemine dikkat çekti.

ATEŞKES VE HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Macron paylaşımında, Orta Doğu’daki mevcut durumun ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini belirterek ateşkese uyulması gerektiğini vurguladı.

Fransız lider, “Öncelikle Orta Doğu’daki durumu ele aldık. Ateşkese riayet edilmesi ve bunun Lübnan’da da uygulanması gerektiğini ifade ettik. Ayrıca Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemine değindik ve güçlü, kalıcı bir diplomatik çözümün gerekliliğini vurguladık” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA’DAKİ SAVAŞ DA GÜNDEMDEYDİ

Görüşmede ayrıca Ukrayna’daki savaş da ele alındı. Macron, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için yürütülen uluslararası girişimlerin değerlendirildiğini belirtti.

Macron, “Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ortak çabalarımızı ele aldık. Bu barışın mutlaka Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilkelerine uygun olması ve Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine dayanması gerektiğini vurguladım” dedi.

GÜNEY KAFKASYA VE ERİVAN ZİRVESİ

Macron, 4 Mayıs’ta Erivan’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Güney Kafkasya’daki barış sürecinin de gündeme geldiğini ifade etti.

Fransa’nın bölgede açık sınırlar ve güçlendirilmiş bölgesel iş birliği temelinde yeni bir döneme geçilmesini sağlayacak barış girişimlerine destek verdiğini belirten Macron, Türkiye ile diyaloğun ve ikili iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda da mutabık kaldıklarını kaydetti.